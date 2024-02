Metuljčki minejo, ampak ljubezen je mnogo več od tega

V nadaljevanju preberite:

Koroška pevka Nastja Gabor je že kar nekaj let stalnica slovenskih odrov, v novo leto pa je vstopila z energično pesmijo Letim. Video so posneli v bleščavem Monaku, kjer je bilo mnogo bolj romantično, kot so sprva načrtovali. Zasebno in poslovno je Nastja povezana s priljubljenim pevcem Luko Basijem, lani pa je z družino začela novo življenje na rodnem Koroškem.