Miha Istenič: Nikoli ne pij, kadar si žalosten!

Lahko se pohvalijo z več kot stotimi mednarodnimi priznanji kakovosti, poleg teh pa še s kopico na državni ravni. Isteničeva penina No. 1 je pred kratkim dobila nagrado na Nizozemskem, v kategoriji od 15 do 20 evrov, v kateri je konkurenca največja. Ob skorajšnjem 80. rojstnem dnevu Mihovega očeta Janeza Isteniča, ki je po drugi svetovni vojni kot prvi zasebnik na slovenskih tleh začel pridelovati penino pod lastno blagovno znamko, bodo v domačem krogu nazdravili z novim izdelkom iz modrega pinota, ki pa ga tokrat zaradi epidemioloških razmer ne bodo dali na trg. Miha Istenič nam je zaupal, kje je po njegovem prepričanju meja med kulturo pitja in t. i. mokro kulturo, ki vodi v alkoholizem.