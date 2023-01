Mihail Barišnikov: Z baletom imam afero, ki traja vse življenje

V članku preberite:

Za latvijsko-ameriškega baletnika Mihaela Barišnikova, ki bo v petek dopolnil 75 let, so primerni le presežniki: najboljši baletnik svojega časa, neprekosljivi virtuoz, umetnik, čigar nastopi so tudi najbolj razvajeno občinstvo spravljali v ekstazo. Plesu se je zapisal v otroštvu in iz zatohlega sovjetskega sistema sledil sanjam o ustvarjalni in osebni svobodi v ZDA. Čeprav le še redko zapleše, ga strast žene naprej. »Balet mi je podaril moje življenje. Z njim sem imel ljubezensko afero, ki še vedno traja,« pravi.