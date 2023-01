Veliko bolj kot telo me je bolelo srce

V nadaljevanju preberite:

Kako huda je letošnja poškodba, ki je sledila njenemu vrhunskemu nastopu v Španiji, s kakšnim moškim se vidi v prihodnje, česa si želi v karieri in v odnosih z najbližjimi ter do same sebe, nam je priznana baletna solistka, priljubljena sodnica resničnostnega šova in mama prvošolčka zaupala v kavarni v Tivoliju.