Sergej Polunin: Najporednejši baletnik na planetu

»Nisem si želel udobja, hotel sem se izzivati,« ob pogledu na svojo dosedanjo veličastno, škandalov polno kariero pravi baletnik Sergej Polunin. Že pri trinajstih letih so kritiki opazili njegovo silno moč, kako neverjetno lahkotno izvaja tudi najtežje figure. Leta 2010, pri svojih 21 letih, je postal najmlajši glavni plesalec v zgodovini britanskega Kraljevega baleta. Breme slave in zapoznelo so­očanje z ločitvijo staršev sta ga potisnila na rob samouničenja. V preteklih letih si je veliko sovraštva med sledilci na spletu nakopal z drznimi, tudi homofobnimi in nestrpnimi izjavami, zaradi katerih je bil večkrat odpuščen.

Široko občinstvo je navdušil s plesnim nastopom v izjemnem videu s skladbo Take Me to Church, ki ima na youtubu več kot 29 milijonov ogledov. Kot igralec je med drugim nastopil ob hollywoodski zvezdnici Jennifer Lawrence v trilerju Rdeči vrabec ter v drami Beli vran v režiji Ralpha Fiennesa. Življenjsko družico Eleno Ilinykh, nekdanjo rusko umetnostno drsalko, je spoznal na družbenih omrežjih. Kmalu po rojstvu sina, ki sta mu dala ime Mir, je začel resno razmišljati, da bi si dal odstraniti množico tetovaž, ki med drugim upodabljajo Putina in starodavni simbol svastike oziroma kolovrata.