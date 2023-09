Mnogo premlada je odšla nazaj v temo

V nadaljevanju preberite:

Samosvojo interpretko starega jazza in soula Amy Winehouse so vrsto let dušile odvisnosti in destruktivna razmerja. Vse bolj suhljato telo zvezdnice in petkratne grammyjevke judovskih korenin je po uradni razlagi omagalo zaradi naključne zastrupitve z alkoholom. Njen brat trdi drugače – da jo je ubila bulimija, o kateri se ni želela pogovarjati. Imela naj bi tudi mejno osebnostno motnjo.