Na kmetiji Čilčevi ne pogrešata ničesar

O lepotah Vipavske doline ne gre izgubljati besed. Posebej čudovit pogled nanjo se odpre, ko se po ozki cesti iz Branika dvigneš visoko v hrib, vse do tja, kjer se tik pred odmaknjeno vasico Pedrovo cesta nepreklicno konča. V trenutku, ko izstopiš, lebdiš med nebom in zemljo. Mir je popoln, razgledi božanski. Tam sta svoj svet in življenjski stil, ki ni za vsakega, pred 13 leti našla Tom Ločniškar in Borut Kokalj. »To je to,« sta si rekla, ko sta na začetku vasi zagledala opuščeno domačijo Čilčevi. Prenovila sta jo, zagnala eko kmetijo in butično sirarno z izdelki iz ovčjega in kozjega mleka in obdržala hišno ime. Zdaj skrbita za okoli sto koz in ovc, živita povezana z naravo, stran od vedno manj prijaznega sveta.