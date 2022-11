Na Zemlji vojna, na nebu sodelovanje

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko na trdnih tleh divja vojna, v kateri se z orožjem z Zahoda oborožena Ukrajina uspešno brani pred Rusijo, nekaj sto kilometrov nad nami za zdaj vladata mir in sodelovanje. Rusi in zahodne države še vedno sodelujejo na Mednarodni vesoljski postaji (ISS). Pred manj kot mesecem dni, 6. oktobra, so namreč z ameriško raketo tja dostavili nove štiri člane posadke, novince ameriško astronavtko Nicole Aunapu Mann, ameriškega astronavta B in rusko kozmonavtko Ano Kikino ter japonskega vesoljskega veterana Koičija Vakato, ki se je med zvezde odpravil že petič.