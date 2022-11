Nagrada za postrvjo zgodbo Samo midva

V nadaljevanju preberite:

Akademija za mlade chefe S. Pellegrino je tekmovanje, ki po vsem svetu išče talentirane in ambiciozne kuharje. Pot do velikega finala, ki bo prihodnje leto v Milanu, vodi prek petnajstih regionalnih finalnih tekmovanj, od Kanade, Združenih držav Amerike in Latinske Amerike do Evrope, Kitajske in pacifiške regije. Na regionalnem finalu jugovzhodne Evrope in Sredozemlja je Žiga Koprivc iz celjske Galerije okusov slavil kot dobitnik posebne nagrade za družbeno odgovornost, za katero glasujejo predstavniki zveze trajnostnih restavracij, ki vodijo program Food Made Good.