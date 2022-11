Najbolj me je strah politikov, ki jih nič ne veseli

V nadaljevanju preberite:

Začela sva s Sinico in taščico, končala s Pahorjem in Logarjem. Goran Vojnović je sogovornik, za katerega se zdi, da bi na vsako zastavljeno vprašanje lahko odgovoril s kolumno, če bi le imel dovolj časa. Trikratni kresnikov nagrajenec (Čefurji raus!, Jugoslavija, moja dežela, Figa) je letos pri Mladinski knjigi izdal svojo prvo knjigo za otroke. Slikanica o pticah, ki so nepričakovano izgubile svoj dom na Ljubljanskem barju, je hkrati pripoved o pomenu prijateljstva, priseljenstvu ter iskanju identitete in domovine, kar je odlično izhodišče za pogovor o mladinski literaturi in avtorjevih pogledih na današnji čas.