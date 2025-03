Nekaj vrst hitro izgubljamo

Naša največja sova velika uharica je ogrožena, vendar se njen položaj očitno izboljšuje. Pri Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dopps) od leta 1999 spremljajo, koliko jih je na Krasu. Letos je 84 popisovalcev ugotovilo, da tam gnezdi 15 parov te ptice, največ do zdaj, v Sloveniji jih je desetkrat toliko. O tem in o položaju drugih ptic smo se pogovarjali z varstvenim ornitologom pri Dopps Tomažem Miheličem.

Kaj ptice najbolj ogroža?

Predstavljajte si, kako se je svet spremenil v zadnjih sto letih. Ptice se temu ne morejo prilagoditi. Zato so najbolj ogrožene ptice kmetijske krajine, saj se je ta iz samooskrbnih kmetij spremenila v ogromne monokulture. Druge zelo ogrožene so ptice mokrišč. Izsušujemo močvirja, barja, reguliramo reke. Zdaj mokrišča sicer vedno bolj varujejo, vendar jih je bistveno manj, kot jih je bilo pred nekaj desetletji.