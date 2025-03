Nemške sile na robu prepada

V nadaljevanju preberite:

V času, ko se je Berlin zavezal, da bo povečal prizadevanja za evropsko obrambo, se število vojakov nemških oboroženih sil zmanjšuje. Nemški vojaški nadzorni organ je opozoril, da vsak četrti novopečeni pripadnik bundeswehra v šestih mesecih po vstopu v vojsko izstopi iz nje, zato se ta spopada z resnimi kadrovskimi težavami.

Eva Högl, komisarka za oborožene sile v nemškem parlamentu, je dejala, da se kljub določenemu uspehu pri rekrutiranju novih vojakov oborožene sile ne približujejo cilju, da bi do leta 2031 štele 203.000 mož. Namesto tega se je skupno število nemških oboroženih sil celo zmanjšalo, in sicer na nekaj več kot 181.000, in to ravno zdaj, ko se je Nemčija zavezala, da bo še bolj okrepila evropsko obrambo, če se bodo ZDA umaknile s stare celine.