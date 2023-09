Nobena država ali regija ni imuna

V nadaljevanju preberite:

Vsako leto dva milijona otrok postane žrtev trgovcev z otroki, sporoča po resničnih dogodkih posnet film Zvok svobode, ki se osredotoča predvsem na spolne zlorabe ugrabljenih otrok v povezavi s prostitucijo. Natančno takšnih primerov pri nas ne beležimo, a policija hkrati potrjuje, da je na splošno spolno nasilje nad otroki naraščajoče in vse bolj zapleteno kaznivo dejanje. To težko temo so nam pomagali osvetliti tudi v Društvu Ključ – centru za boj proti trgovanju z ljudmi. Njihove izkušnje in letošnja raziskava kažejo, da imamo razlog za skrb – prav v povezavi s prostitucijo. Med drugim se je treba zavedati, da večine spolnih zlorab otrok ne izvajajo pedofili.