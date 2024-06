Novo poglavje o srbskem kriptonitu

V nadaljevanju preberite:

Srbska vlada je pred dvema letoma po množičnih protestih, ki so ohromili državo, prekinila vse pogodbe in ustavila priprave za zagon rudnika litija britansko-avstralskega giganta Rio Tinto. Zdelo se je, da je ta zgodba končana, nedavno pa je srbski predsednik Aleksandar Vučić za Financial Times povedal, da se Srbija pripravlja, da bo prižgala zeleno luč za nadaljevanje projekta. »Resnično mislim, da bi to lahko spremenilo pravila igre za Srbijo in celotno regijo,« je povedal v intervjuju.