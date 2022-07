Oksana Pečeny: Sama sebi sem največji konkurent

V nadaljevanju prebrite:

Družino je v Maribor pripeljala glasba, saj je oče, prav tako violinist, tukaj dobil službo koncertnega mojstra, nadarjena deklica pa je nadaljevala in končala v Kijevu začeto glasbeno šolanje. Strast do violine jo je pripeljala tudi do etno glasbe, zlasti romske in tanga, ki jo izvaja v skupini Oxana & La Banda. Oksana Pečeny po svojih močeh pomaga v krizi, ki je nastopila zaradi vojne v Ukrajini.