Otroci so lahke žrtve

Informacijska tehnologija je v zadnjih desetletjih v mnogih pogledih precej, celo radikalno spremenila številne vidike življenja. Poleg nedvomnih prednosti seveda prinaša veliko pasti. Ena od njih je, da povzroča nekontrolirano uporabo in celo zasvojenost. Za odrasle lahko rečemo, da so si, tako kot za druge odvisnosti, krivi sami. Drugače je pri mlajših, celo pri predšolskih otrocih. Pri njih so razne druge odvisnosti, recimo kemične, razumljivo izjemno redke. Ker marsikateri starši domnevajo, pogosto tudi zaradi lastne nezmernosti, da informacijska tehnologija ni problematična, so otroci zanjo precej lahke žrtve.