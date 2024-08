Počitnice za umret

Nadine Matheson: Mučilnica

Mučilnica

V svojem drugem primeru se inšpektorica Anjelica Henley spoprime s serijo obrednih umorov, ki odpirajo več vprašanj, kot je odgovorov. Odpravi se na prizorišče zločina v cerkvi v južnem Londonu, kjer je nekdo umoril priljubljenega pastorja Caleba Annana. Med preiskovanjem prostorov policistka najde še eno žrtev, privezano na posteljo. Fant je komaj živ, na telesu pa ima sledi grozljivega verskega obreda. Anjelica se loti preiskovanja in hitro se izkaže, da je imel pastor veliko skrivnosti. Ko se pojavi še eno truplo, se za Anjelico in njeno ekipo začne bitka s časom. Londončanka Nadine Matheson je odvetnica za kazensko pravo in je navdušila že s prvencem Posnemovalec.

Sandra J. Paul: Moja resnica

prevedla Olga Štuhec,založba Hiša knjig

Moja resnica prinaša napeto zgodbo dveh najboljših prijateljev in bratrancev, Nathana in Eliasa. Eliasova nevesta Natalie umre na poročni dan. Je sama padla s pečine ali jo je kdo potisnil? Knjiga se bere z obeh koncev in prinaša dve zgodbi in eno resnico, vprašanje pa je, komu verjeti. Bralec se odloči, katero različico bo prebral in kateri bo verjel prej, kar vpliva na dojemanje zgodbe, vendar se prava resnica skriva v sredini. Belgijska pisateljica in avtorica različnih psiholoških trilerjev, knjig za mlade, srednješolce in otroških knjig je znana tudi kot Joanne Carlton.

Kendra Elliot: Zadnja sestra

prevedla Milena Podgoršek,založba Meander

Umor temnopoltega učitelja Seana in njegove žene Lindsay v Bartonvillu na severozahodu ZDA razkrije pritajeno rasno nestrpnost in sovraštvo. Šerifu Greeru pri preiskavi dvojnega umora pomagata agenta FBI Ava McLane in Zander Wells, nato pa je umorjen še šerifov namestnik. Izkaže se, da so umori povezani z umorom pred dvajsetimi leti ter s pretresljivo zgodbo treh sester Mills in njihovih starih tet, ki živijo v ogromni stari graščini. Pred dvajsetimi leti je bil oče sester Mills umorjen in Emily Mills je našla njegovo truplo obešeno na dvorišču. Tragedija je njihovo mamo pripeljala do samomora. Morilec je bil ujet, pa vendar Zander Wells odkrije vse več povezav med obema tragedijama.

Simon McCleave: Umori v Snowdonii

prevedla Vanja Rendulić Medvešček,založba Učila

Umori v Snowdonii so prva knjiga iz serije kriminalnih romanov o inšpektorici Ruth Hunter. Ta je vedno sanjala o tem, da bi v Snowdonii začela novo življenje, a so se njene sanje zaradi sprevrženega morilca nenadoma spremenile v najhujšo nočno moro. Ruth dolga leta živi v Londonu z bolečino zaradi skrivnostnega in nerazrešenega izginotja svoje življenjske sopotnice. A policijska veteranka, ki bo kmalu dopolnila petdeset let, tamkajšnje ulice, polne kriminala, nenadoma zamenja za mirnejše življenje na podeželju Severnega Walesa. Še preden se dodobra znajde na novem delovnem mestu pri policiji Severnega Walesa, tam odkrijejo truplo brutalno umorjene ženske, v katero so vrezani nenavadni simboli.

Stacy Willingham: Vse nevarne stvari

prevedla Ljubica Karim Rodošek,založba Hiša knjig

Po romanu Iskra v temi, ki se je hitro povzpel na lestvico najbolje prodajanih knjig New York Timesa, je Stacy Willingham napisala napet triler Vse nevarne stvari. Pred enim letom se je življenje Isabelle Drake za vselej spremenilo. Njenega otročička, sina Masona, so sredi noči ugrabili iz zibelke, medtem ko sta z možem spala v sosednji sobi. Ker policija ni imela veliko dokazov ter zelo malo sledi, je bil primer potisnjen na stran. Ves njen obstoj se zdaj vrti okoli tega, da bi našla Masona, čeprav se zaveda, da tako ne bo mogla nadaljevati v nedogled. Privoli v pogovor z moškim, ki vodi podkast o resničnih zločinih, toda njegovo zanimanje za njeno preteklost dela Isabelle živčno.

Faith Martin: Umor na vasi

prevedla Andrea Blažič Klemenc,založba Meander

V četrti knjigi kriminalne serije o inšpektorici Hillary Greene ta raziskuje umor obetavnega politika, ki so ga na njegovem razkošnem podeželskem domu do smrti pretepli. Žena nima prepričljivega alibija, v ozadju je še ena ženska, pa tudi njegov uglajeni politični tekmec bi lahko postal osumljenec. Inšpektorica dobro ve, da očitni osumljenec ni morilec, toda ravno ko misli, da bo umor razrešila, se zgodi usoden preobrat. Hkrati je na sledi preprodajalcem orožja in lokalnemu vladarju podzemlja. Faith Martin je eno od umetniških imen britanske pisateljice Jacquie Walton, ki pod različnimi imeni piše stilsko različne romane, od romantičnih zgodb do kriminalk in psiholoških trilerjev.

Joseph Knox: Mesečnik

prevedel Sergej Hvala,založba Mladinska knjiga

Sklepni del trilogije o detektivu Aidanu Waitsu se začne tako, da detektiv Waits sedi v bolnišnici in gleda, kako razvpiti morilec Martin Wick počasi umira. Od njega mora izvleči podatek, kam je zakopal svojo zadnjo žrtev. Wick je v zaporu preživel skoraj desetletje, priznal je nepojmljivi zločin, ki je pretresel državo in mu prislužil vzdevek Mesečnik, po tistem pa je komajda še spregovoril. Med Aidanovo izmeno se zgodi drzen napad in Wick zašepeta zadnje besede, te pa Aidana usmerijo na pot, po kateri noče iti. Joseph Knox je odraščal v Manchestru in je navdušil s prvencem Sirene ter nato še s Smehljajem smrti.

Catherine Cooper: Križarjenje

prevedla Matejka Križan,založba Lynx

Križarjenje ima vse, kar potrebuje dobra kriminalka – glamurozno ladjo, pogrešano dekle in obilico skrivnosti. Ko je novoletna zabava na ogromni križarki v polnem zamahu, se zasliši srhljiv krik. Ladjo ustavijo, začne se iskalna akcija, toda plesalke Lole ne najdejo nikjer. Lola je bila na ladji izjemno priljubljena, z nekaterih vidikov celo preveč, hkrati pa silno skrivnostna o svoji preteklosti. Porajati se začnejo dvomi in ugibanja, z njimi pa vse več osumljencev. Kdo je bila Lola v resnici? Avtorica Catherine Cooper je neodvisna novinarka, ki piše za mnoge nacionalne časopise in revije, specializirana je za potovanja. Pred Križarjenjem je napisala še kriminalki Koča in Dvorec.

Melissa da Costa: Neznanska modrina neba

prevedla Špela Žakelj,založba Učila

Émile se je odločil, da se bo izognil bolnišničnemu zdravljenju ter družini in prijateljem prihranil boleč pogled na propadanje svojega telesa in uma. Zato je objavil mali oglas, da je 26-letni moški z zgodnjo obliko alzheimerjeve bolezni in si želi popolnega odklopa na poslednjem potovanju. Išče sopotnika ali sopotnico, ki si želi z njim doživeti to zadnjo dogodivščino. Zelo je presenečen, ko prejme odgovor na svoj oglas. Tri dni pozneje se pred njegovim avtodomom znajde Joanne, mlada ženska z velikim črnim klobukom na glavi, ki ima s seboj samo velik nahrbtnik in se mu brez kakršnegakoli pojasnila pridruži na potovanju. Prvenec Melisse da Costa je postal velika francoska in mednarodna uspešnica.

Monica Heisey: Pravzaprav krasno

prevedla Eva Žerjav,založba Beletrina

V Londonu živeča kanadska pisateljica, scenaristka, esejistka in komičarka Monica Heisey je nase opozorila z izjemnim prvencem Pravzaprav krasno. Boleče aktualen debitantski roman o zmedenem iskanju veselja in smisla neke ženske po nepričakovanem razhodu in želji, kako začeti, če sploh, znova. Maggie je stara 28 let in se po 608 dneh zakona ločuje. Nima denarja, ni zadovoljna s službo in prijatelji so se je začeli izogibati, ampak ona se ima dobro – pravzaprav krasno. Prvič v svojem odraslem življenju je samska in to namerava izkoristiti. Ločitev ima poleg bridke plati tudi smešno in pri Maggie jo srečamo na vsakem koraku.