Povej mi, kdaj si rojen, pa ti povem, kdo si

Se še spomnite uspešnice Milena z nalezljivim refrenom, katerega del se v prevodu glasi takole: »Milena, generacija moja, toliko tega naju deli …« Preučevalci družbe v nasprotju z Novimi fosili ugotavljajo, da je med pripadniki iste generacije več podobnosti kot razlik.

Letnice, ki določajo meje med generacijami, niso fiksne in marsikateri posameznik ima lahko značilnosti dveh, za tiste, ki so rojeni na prehodu med njimi, pa se je uveljavil izraz »twee­nerji«, torej vmes­niki ali križanci. Paul M. Arsenault v svojem delu Validating generational differences: A legitimate diversity and leadership issue piše, da ti posamezniki dobro razumejo lastnosti pripadnikov obeh generacij, zato so boljši vodje kot tisti, ki pripadajo le eni. O novi generaciji govorimo takrat, ko se v družbi spremenijo vedenjski vzorci in načini delovanja posameznikov.