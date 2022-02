Požgana graščina kralja pornografije

V nadaljevanju preberite:

Pornografska stran Pornhub je ena najbolj obiskanih na spletu, ne samo med tistimi z odraslim namenjeno vsebino, ampak nasploh. Redno se namreč uvršča med deset najbolj obiskanih strani internetnega sveta. Solastnika in direktorja podjetja MindGeek, matičnega podjetja Pornhuba, Ferasa Antoona, v domačem Montréalu v francosko govorečem delu Kanade imenujejo »le roi de la porno«, kralj pornografije. In kralj seveda mora imeti svoj grad. Antoon si ga je omislil v predelu Montréala z dvomljivim slovesom.

A aprila lansko leto je grad kralja pornografije pogorel do tal. Ostala sta samo ožgan beton in zvito železo. Kdo je požgal hišo, še danes ni znano. Jasno pa je, da nikakor ni šlo za naključni vandalizem ali delo piromana. Bil je nameren požig. Vrsta mogočih storilcev je skoraj neskončna. Nekateri menijo, da je vse skupaj delo lastnika, ki je hotel pobasati zavarovalnino. Drugi razmišljajo, da je bil na delu morda oče katerega od mladoletnih udeležencev posnetkov na Pornhubu. Spet tretji so prepričani, da je vpletena mafija, saj kdo drug nima tako profesionalnih požigalcev. Nekateri pa trdijo, da je vse skupaj plod maščevanja privržencev teorije zarote QAnon, ki so na pravem križarskem pohodu proti spletni pornografiji.