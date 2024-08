Premierka v izgnanstvu, država v negotovosti

V nadaljevanju preberite:

Kar se je na začetku junija začelo kot legitimni študentski protesti proti nenavadnemu načinu zaposlovanja v bangladeških državnih službah, se je sprevrglo v splošno nasilje. Čeprav so varnostne sile nad protestnike krenile z orožjem in ubile skupaj več kot tristo ljudi – približno šestina, med njimi 32 otrok, jih sploh ni protestirala, ampak so se le znašli na napačnem kraju ob napačnem času –, so protesti odnesli glavno tarčo vstaje, dolgoletno premierko Šejk Hasino. V ponedeljek je odstopila in pobegnila v Indijo, kjer je bila v izgnanstvu že v drugi polovici 70. in na začetku 80. let prejšnjega stoletja.

Nepravični sistem kvot za zaposlovanje v državnih službah je bil samo vrh ledene gore, ki je sprožil proteste. Široko nezadovoljstvo je bilo posledica slabega življenja večine ljudi v prenaseljeni južnoazijski državi, splošne korupcije, kršitev človekovih pravic in nezadovoljstva nad naraščajočo avtoritarnostjo oblasti 76-letne premierke Šejk Hasine. Ta je bila na oblasti skupaj več kot 20 let, od leta 2009 nepretrgano. Bangladeš je parlamentarna republika, kjer je izvršna moč v rokah predsednika vlade, predsednik države pa ima bolj ceremonialno vlogo, podobno kot v Sloveniji.