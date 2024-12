Prepričan sem, da bo električnih četrtina, morda tri desetine, avtomobilov

Blagovna znamka Akrapovič je neločljivo povezana z najhitrejšimi cestnimi izstrelki na kolesih. Na motociklih, opremljenih z njihovimi izpušnimi sistemi, dirkajo najboljši tekmovalci, navadni motoristični navdušenci, z njimi izboljšujejo tudi zmogljivosti najhitrejših športnih avtomobilov. Igor Akrapovič (letnik 1959), tudi sam nekdanji tekmovalni dirkač, je zgodbo začel v garaži v Ivančni Gorici. Danes tam in predvsem v Črnomlju zaposluje več kot 1500 ljudi, ustvarijo skoraj 200 milijonov evrov prihodkov na leto. Če to ne bi bila slovenska, bi bila zlahka ameriška zgodba o uspehu.

Ta teden je Akrapovič prejel Puhovo nagrado za življenjsko delo, najvišjo slovensko nagrado na področju znanstvenoraziskovalnega dela in tehnologij, razvojne dejavnosti ter inovacij. Leta 2005 je bil tudi Delova osebnost leta.

Kakšne številke so danes povezane s podjetjem Akrapovič?

Zaposlenih nas je več kot 1500. Zaradi razmer v avtomobilskem svetu trenutno ne gremo v kakšne velike investicije. Leto bomo končali nekje na lanskih prihodkih, približno 195 do 200 milijonov. Pričakovali smo nekoliko višje, vendar je tudi to dobro. Lani, ko je bilo dejansko eno naših najboljših let, smo imeli po davkih približno 28 milijonov dobička, letos bo nekoliko manjši. Pomembno je tudi, da smo stabilni in nimamo velikih dolgov.