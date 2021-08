Presežki do leta 2030 so zdaj v osnovni šoli

Po poklicu novinar, po izobrazbi matematik in psiholog. Nič nenavadnega, da Slavka Jeriča (letnik 1980) zelo zanimajo številke. Njegov istoimenski podkast, Številke, eden najbolj poslušanih v Sloveniji, se ne ukvarja samo s športom, ampak tudi s celo paleto drugih tem, je pa Jerič športni novinar v Multimedijskem centru Radiotelevizije Slovenija. Kot ljubitelj statistike je po desetletju obdelovanja najpomembnejših športnih dogodkov ugotovil, da se je gradiva nabralo že za celo knjigo. In prav na dan odprtja olimpijskih iger v Tokiu je pri založbi Mladinska knjiga izšel njegov prvenec Čista desetka. V njem je v 50 zgodbah obdelal izjemne slovenske in tuje športne junake in njihove dosežke ter še marsikaj v letih od 2011 do 2020.

Zakaj ste se odločili, da boste v knjigi obdelali prav obdobje od 2011 do 2020?

Leta 2010 sem na svojem blogu objavil sto šport­nih dogodkov leta, s čimer sem želel obeležiti tisto res neverjetno leto, ki ga je zaznamovala Petra Majdič, ko je s predrtimi pljuči osvojila bronasto kolajno na zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru. To sem ponovil leta 2011. Ker imam rad vzorce in zaporedja, sem to ponavljal vsako leto in leta 2017 sem se začel spraševati, kaj bi lahko naredil ob koncu desetletja. Najprej sem razmišljal o sto člankih o največjih športnih dogodkih desetletja, potem pa sem ugotovil, da se je gradiva nabralo za celo knjigo.