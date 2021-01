Splača se viseti na spletu

Po mnenju nekaterih je pandemija priložnost, da se naučimo živeti drugače, bolj umirjeno, povezano z naravo, pa tudi bolj skromno, z manj materialnimi dobrinami. A praksi so se ljudje v tednih, ko so večino časa tičali doma, trgovine pa so bile zaprte, zatekli – mnogi prvič v življenju – k spletnemu nakupovanju in v prazničnem decembru smo spremljali podobe poštarjev in kurirjev raznih dostavnih služb, ki so se opotekali pod težo paketov.