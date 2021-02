Prvi mentor? Dedek!

V nadaljevanju preberite:

Dodobra smo že vpeti v dogajanje na nordijskem SP, še preden se je začelo, pa smo pred diktafon povabili športnega novinarja in reporterja Aleša Potočnika. V teh dneh izmenjaje s Petrom Kavčičem in s pomočjo Jelka Grosa skrbi, da nam na tekmah smučarskih skakalk in skakalcev nič ne uide.