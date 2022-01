Psiholog in žena sta vedela, Matjažu nič povedala

V nadaljevanju preberite:

Nikoli ni silil v ospredje, o njem se ni pretirano govorilo, zato je bil njegov posamični bron na igrah v Calgaryju leta 1988 za javnost presenečenje, za tiste, ki so ga poznali, gotovo ne. Bolj kot Matjaž (z ekipo Jugoslavije, bolj Jugoslovenije, so bili drugi) je bil o njegovem uspehu pred igrami prepričan psiholog Maks Tušak, njegovo mnenje o Savinjčanu, ki so se mu sprva posmehovali, se je do pičice uresničilo. Tudi s pomočjo slabega vremena. Po Calgaryju je šel Debelak le še enkrat na skakalnico, 20-metrsko, na kateri je začel, davek profesionalni karieri pa bo plačeval vse življenje.