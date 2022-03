Resnica ni nikoli patetična

V nadaljevanju preberite:

Zofka Kveder je želela dokazati, da ima ženska lahko kariero in družino hkrati, in to ji je na neki način tudi uspevalo, čeprav je za svojo brezkompromisnost plačala visoko ceno. Njena dvojna vloga, za tiste čase zelo neobičajna, je eno izmed osrednjih gonil igrano-dokumentarnega filma Biti ženska, biti Zofka Kveder, ki sta ga ustvarili scenaristka Cvetka Bevc in režiserka Alma Lapajne in ki ga bodo premierno predvajali prihodnji torek ob 21. uri na prvem programu nacionalne televizije.