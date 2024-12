Resničnostni šov Predsednik, druga sezona

Ko sem na tem mestu poleti 2017 primerjal vladavino takratnega predsednika Donalda Trumpa s filmom Idiocracy – v Sloveniji je dobil precej ponesrečen naslov Idiotizem –, nisem pričakoval, da bom slabih sedem let in pol ter eno pandemijo pozneje spet pisal na podobno temo. V najslabšem primeru sem pričakoval, da bom pisal o koncu drugega Trumpovega mandata, gotovo pa ne o tem, da bo leta 2024 pred njim, Američani in žalujočimi ostalimi še štiri leta njegovega opravljanja najmočnejše politične funkcije na svetu.

Dejansko takrat nisem pričakoval, da bo Trump dobil naslednji mandat. Američanov ni treba podcenjevati do te mere, da bi mislili, da bodo takšen lik izvolili dvakrat zapored. Res je naslednjič zmagal Joe Biden, čeprav je deloval, kot da ne bo dočakal novih volitev. O tem, da bi ob neuspehu leta 2020 Trump kandidiral in zmagal leta 2024, najbrž ni razmišljal nihče.

Nihče razen njega. Bidnov mandat, v katerem so se zahodni, predvsem ameriški vojaki kaotično umaknili iz Afganistana, zdaj, ob njegovem skorajšnjem koncu, pa po svetu poteka več kot 50 konfliktov, z vojnama v Ukrajini in Gazi na čelu, je bil z zunanjepolitičnega vidika neuspešen. Razglabljanje, kaj bi bilo drugače, če bi bil zadnja štiri leta na oblasti Trump, je brezpredmetno. Čez štiri leta, če jih bomo dočakali, pa bomo vedeli, kakšen bo njegov drugi mandat. Žal smo od 2017. do 2021. videli dovolj, da lahko slutimo dogajanje za naprej.

Jasno je, da Trump nima pojma, kako se obnaša v politiki. Njegovo robato, vulgarno vedenje morda sodi v resničnostni šov Vajenec, ki ga je vodil med letoma 2004 in 2015, vendar ga je preselil tudi v Belo hišo, kjer je od začetka do konca mandata vodil resničnostni šov Predsednik. Zdaj smo manj kot dva meseca oddaljeni od začetka druge sezone.

Največja novost v njej bodo tekmovalci. Ker je v prvi sezoni odpustil večino nekdanjih tekmovalcev, se bodo za predsednikovo naklonjenost tokrat potegovali novi kandidati. Po vsem sodeč je nagnal tudi ena redkih, ki sta v ekipi dočakala konec prve sezone, hčer Ivanko in zeta Jareda Kushnerja, sicer sina in poslovnega partnerja obsojenega finančnega kriminalca Charlesa Kushnerja, ki je odsedel 14 mesecev v zveznem zaporu.

Najpomembnejše mesto za žlahto je tokrat očitno rezervirano za najstarejšega Trumpovega sina z dovolj povednim imenom Donald mlajši. Od drugih nastopajočih bo najpomembnejši ekscentrični milijarder, dostojna sodobna verzija Howarda Hughesa in najbogatejši človek na svetu Elon Musk. Kako dolgo bosta zdržala, preden ju bo šef nagnal ali bosta obupala, je odvisno od tega, kako intimno se strinjata z njim oziroma kako globoko sta pripravljena potlačiti morebitna nasprotovanja idejam Donalda starejšega.

Zanimiv stranski lik bo podpredsednik, ki ga bo upodobil igralec z imenom JD Vance. Nekdanji marinec, pisatelj in senator bi moral imeti drugo najpomembnejšo vlogo, a je jasno, da bo vsaj v prvih epizodah v globoki senci Muska. Ta se je na žalost rodil v Južni Afriki in zato čez štiri leta, ko bo moral Trump z voditeljskega stolčka, ne bo mogel kandidirati za predsednika, saj se morajo ti roditi na ameriški grudi.

A štiri leta so dolga doba. Tako kot je Musk pred volitvami grozil, da bo v primeru, da Trump ne zmaga, ameriške demokracije konec, so nasprotniki grozili prav z nasprotnim. Da bi konec ameriške demokracije pomenila Trumpova zmaga. Strah za uresničitev prve grožnje je odveč, druga pa je še kako in vedno bolj aktualna.