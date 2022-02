Rock'n'roll v krvi

V nadaljevanju preberite:

Ravno ko sem se razgledovala po napisih na zvoncih in hotela Guštija poklicati, ali sem sploh na pravem naslovu za Bežigradom, je domov prihitel še zadnji od petih družinskih članov, Kris. Pravzaprav je članov šest, poleg Chantal in Guštija ter otrok Krisa, Maksa in Maje je tu še psička Apple, ki me je pozdravila z glasnim laježem. Psi staršem ostanejo, tudi ko otroci začnejo zapuščati gnezdo, smo se strinjali, ko smo sedli za veliko leseno mizo.

Pri glasbeniku Guštiju in Nizozemki Chantal Van Mourik se je vse začelo z najstniško morsko romanco. Potem se celo desetletje ni zgodilo nič, ko pa je Gušti napisal veliko uspešnico Big Foot Mame Črni tulipan, si v glavni vlogi v videospotu ni mogel predstavljati nikogar drugega kot svoje mladostne ljubezni. Povabil jo je na snemanje, prišla je in ostalo je zgodovina. Tri desetletja in tri otroke pozneje po očetovih stopinjah stopa prvorojenec Kris, kitarist skupine Joker Out, najbolj priljubljenega benda slovenske mladine ta hip.