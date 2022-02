Romana in Lojze Krajnčan: Dogajalo se nama je s svetlobno hitrostjo

V nadaljevanju preberite:

Zaplešimo kot mokre račke, zarajajmo vsi naokrog. Bila je huda mravljica. Anka Kleptomanka. Mur mur mur murenčki. Že ob teh besedah se več generacij takoj spomni, za katere priljubljene uspešnice za vse starosti gre. Romana Krajnčan in Lojze Krajnčan sta tako sama kot v dvoje na krilih ljubezni in neusahljive ustvarjalnosti spisala že obilo zgodb o uspehu in prejela kopico nagrad. Njuno skupno življenje se je začelo v zgodnjih dvajsetih letih v majceni garsonjeri v Kranju. Po nekaj selitvah sta v občini Tržič pod Kriško goro v Seničnem našla pravljično sončno parcelo, obdano z naravo, kjer sta že dve desetletji in pol. Zadnja leta posebej uživata v vlogi babice in dedka, prav tako ne skrivata, kako ponosna sta na sinova. Po telefonu smo se pogovarjali o tem, kako se njuno dolgoletno srečno razmerje ves čas hrani in krepi tudi iz skupne predanosti glasbi.