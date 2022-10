Še danes včasih sanjam, da tečem

V nadaljevanju preberite:

V začetku devetdesetih je odvetnik Andrej Razdrih redno obis­koval velike tekaške prireditve na tujem in nekoč je pomislil, zakaj v Sloveniji še vedno nimamo pravega mestnega maratona. Pozneje je kot edini član nestrankarske liste Rad imam Ljubljano prišel v mestni svet. S pomočjo tedanje načelnice oddelka za šport Francke Trobec mu je uspelo pre­pričati župana Dimitrija Rupla, da so jim zagotovili zagonska sredstva za prvi ljubljanski maraton. Kljub številnim pomislekom se je »lublanc« obdržal. Na prvem je nastopilo 673 tekačev in tekačic, na jubilejnem dvajsetem 24.372. »Še dobro, da je število udeležencev iz leta v leto raslo. Če bi teklo premalo ljudi, bi se na občini hitro našel kdo, ki bi rekel, da ne bodo dajali denarja za hobi peščice zanesenjakov,« se začetkov spominja pobudnik največje tekaške prireditve pri nas.