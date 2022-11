Sicilijanec iz Male Italije

V nadaljevanju preberite:

Gotovo ni naključje, da so najboljše filme o italoameriški mafiji posneli Italoameričani. Med njimi sta tudi klasiki, ki ju je ustvaril Martin Scorsese. Potomec druge generacije priseljencev s Sicilije je odraščal prav v newyorški Mali Italiji, kjer se je rodila ameriška različica italijanske, bolj natančno, sicilijanske mafije Cosa Nostra. Veliki mojster bo v četrtek dopolnil 80 let.

Vendar Scorsese še zdaleč ne snema le mafijskih filmov. Njegov opus je zelo raznovrsten in poln vplivnih filmov, ki so oblikovali ustvarjalce do danes. Neumorni režiser, scenarist in producent je še vedno v polnem pogonu ter velja za enega glavnih režiserjev tako imenovanega novega Hollywooda od sredine 60. let prejšnjega stoletja naprej.