    Stare rokerje bi morali razumeti kot cirkus, ki je obtičal v časovnem stroju

    Z Alenom Islamovićem smo se pogovarjali pred koncertom v Izoli, kjer Bijelo dugme prihodnji petek nastopa v sklopu turneje ob 50. obletnici nastanka benda.
    Lepo je stati na odru s starimi prijatelji in peti stare pesmi, ki jih ljudje radi slišijo, pravi Alen Islamović. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Lepo je stati na odru s starimi prijatelji in peti stare pesmi, ki jih ljudje radi slišijo, pravi Alen Islamović.
    Lucijan Zalokar
    10. 8. 2025 | 12:00
    16:52
    Širšo prepoznavnost je dosegel kot basist in pevec Divljih jagod, nato se je sredi osemdesetih pridružil skupini Bijelo dugme, ko je bila ta na komercialnem vrhuncu. Eden najbolj markantnih glasbenikov z območja nekdanje Jugoslavije še vedno sodeluje v različnih glasbenih projektih, zadnja leta pa se posveča tudi lešnikom, ki jih goji na plantaži v rodnem Bihaću. Z Alenom Islamovićem smo se pogovarjali pred koncertom v Izoli, kjer Bijelo dugme prihodnji petek nastopa v sklopu turneje ob petdeseti obletnici nastanka benda.

    Več iz teme

    Alen IslamovićGoran BregovićBijelo dugmekoncertglasba

