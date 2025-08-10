Stare rokerje bi morali razumeti kot cirkus, ki je obtičal v časovnem stroju

V nadaljevanju preberite:

Širšo prepoznavnost je dosegel kot basist in pevec Divljih jagod, nato se je sredi osemdesetih pridružil skupini Bijelo dugme, ko je bila ta na komercialnem vrhuncu. Eden najbolj markantnih glasbenikov z območja nekdanje Jugoslavije še vedno sodeluje v različnih glasbenih projektih, zadnja leta pa se posveča tudi lešnikom, ki jih goji na plantaži v rodnem Bihaću. Z Alenom Islamovićem smo se pogovarjali pred koncertom v Izoli, kjer Bijelo dugme prihodnji petek nastopa v sklopu turneje ob petdeseti obletnici nastanka benda.