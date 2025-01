Prva točka seznama želja, kaj bi radi doživeli

V nadaljevanju preberite:

Tisto, kar so si mnogi želeli, se bo zgodilo 21. marca na koncertu v ljubljanski dvorani Stožice. Obeta se združitev prvotne zasedbe ene od najpopularnejših skupin naše regije Plavi orkestar. Pevcu in kitaristu Saši Lošiću - Loši ter bratoma dvojčkoma Ćeremida, baskitaristu in bobnarju, se bo pridružil originalni kitarist Mladen Pavičić - Pava, soavtor uspešnice Suada.