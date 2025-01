Novi primitivizem je večen in neuničljiv

V nadaljevanju preberite:

Sarajevska zasedba Zabranjeno­ pušenje je bila ena od vodilnih zasedb gibanja novi primitivizem, ki je bilo z nekajletnim zamikom sarajevski odgovor na ljubljanski, zagrebški ter beograjski punk in novi val. Z vodjo in soustanoviteljem zasedbe Sejem Sexonom smo se pogovarjali o nastanku skupine in dokumentarnem filmu Svjetla Sarajeva (Sarajevske luči), ki ga bodo v Cankarjevem domu predvajali pred njihovim koncertom 24. januarja.