Starši bi Pariz, a otroci hočejo Bevke

Začelo se je s sprehodom, prvim sprehodom, na katerem sem za otrokoma skoraj tekla v hrib nad Dobrovo. Za nameček vso pot do cilja nisem niti enkrat slišala tistega zoprnega: »Mami, a je še daleeeeeč?« Dogodek je bil zgodovinski in stvar vredna podrobnejše predstavitve. To umirjeno, skoraj blaženo nedeljsko popoldne po poti s skrivnostnim imenom Zven zaklete grofice ni bilo rezultat moje dobre vzgoje, za­sluge gredo Nini Peče Grilc in Urošu Grilcu, ustanoviteljema Zavoda Škrateljc in idejnima vodjema Pravljično-doživljajske transverzale po Sloveniji. Ta za zdaj združuje devet pravljično-doživljajskih poti na različnih čudovitih koncih Slovenije, na katere se lahko podate sami ali pa se udeležite katerega od vodenih sprehodov. Vsako leto ustvarita dve novi poti, idej pa jima zlepa ne bo zmanjkalo.