Stroji na državnih steroidih

V tednih pred bržkone najbolj nenavadnim nogometnim svetovnim prvenstvom v zgodovini ni odveč opozoriti, kako so bili videti pretekli poskusi doseganja športne slave za vsako ceno. Zgodovina športa pomni veliko primerov: od zloglasnih Hitlerjevih olimpijskih iger leta 1936 do Putinovega Sočija 2014. Če se pred katarskim mundialom največ govori o kratenju pravic tujih delavcev, ki so gradili nogometno in turistično infrastrukturo, so bili v preteklosti v osrčju zlorab tudi športniki. Nekdanja Nemška demokratična republika je nazoren primer.