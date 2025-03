Superbančnik na čelu druge največje države na svetu

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je za Rusijo druga največja država na svetu, Kanada ni ravno pogosto v središču zanimanja svetovne javnosti. Je velikanska, tam živi nekaj več kot 40 milijonov ljudi, a bolj ko gremo proti severu, redkeje naseljena je. Po ureditvi je bolj podobna Evropi kot južni sosedi, Združenim državam Amerike, v mednarodni skupnosti je neproblematična in skoraj neopazna. Zdaj so jo v fokus potisnile prav ZDA oziroma njihov predsednik Donald Trump.

Trump že od zmage na lanskih predsedniških volitvah trdi, da bi se morala Kanada kot 51. zvezna država pridružiti Združenim državam. Njenega predsednika vlade Justina Trudeauja posmehljivo imenuje guverner, kar je naziv za voditelje ameriških zveznih držav. A »guverner« Trudeau se je v petek po skoraj desetih letih poslovil od položaja. Samostojnost Kanade in njeno gospodarsko uspešnost, ki jo hoče Trump zlomiti z visokimi carinami, bo moral po novem braniti Mark Carney. Ta je po Trudeaujevi odločitvi, da bo zapustil politiko, prejšnjo nedeljo prevzel vodenje vladajoče liberalne stranke in v petek prisegel kot novi premier.

Kdo je novi in kdo stari kanadski premier in kakšni so trenutno odnosi med Kanado in njeno južno sosedo ZDA?