Ta uspeh me kar malo tepe po hrbtu

V nadaljevanju preberite:

Prvinsko robustna in hkrati nežna, elegantna in ljubka. Takšen vtis daje koralna kolekcija 34-letne Korošice Andreje Kragelnik, ki so jo na milanskem tednu nakita med 150 sodelujočimi ustvarjalci uvrstili v skupino petih najboljših. Z magistrico akademsko oblikovalko tekstilij in oblačil, ki jo v domačih krajih poznajo tudi po dolgoletni organizaciji čarobne Dežele škratov, sva se pogovarjali po telefonu, saj je v teh dneh v bolniškem staležu.