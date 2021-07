Tina Gorenjak: Samska sem osem let in pol

V nadaljevanju preberite:



Biti samski je lahko navdihujoče in osvobajajoče. Hkrati se težko izogneš vsaj občasnim trenutkom osamljenosti in žalosti, pa čeprav ti lahko doletijo tudi vezane. S Tino Gorenjak sva se pogovarjali na vroč dan v razbeljeni Ljubljani v senci z zelenjem obdanega lokala, kamor je prišla v ljubki beli obleki s cvetličnimi našitki. Med pisanjem besedila za avtorsko komedijo Večno samska se je v aktualno tematiko poglobila tudi z branjem knjig in ogledi dokumentarcev; med drugim je prišla do spoznanj oziroma se ji je potrdilo, da je biti samski še vedno tabu, da se osamljenosti sramujejo tudi tisti v paru in mnogim moškim primanjkuje džentelmenstva​, hkrati pa jim zelo hitro zmanjka pravega poguma.