Treba je uživati v tistem, kar nam je dano

V nadaljevanju preberite:

Jure Bornšek je na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu vodja slovenskih terapevtov, bil je že v Pjongčangu in Tokiu. Po izobrazbi je diplomirani fizioterapevt, specialist s področja manualne terapije, vesel pa je za vse športnike, ki so trdo garali in se uvrstili na največje športno tekmovanje na svetu. Želi si mirnih iger, brez dopinških prestopnikov in s čim manj okužbami, ki bi preprečile nastope. Odgovoril nam je na nekaj vprašanj o vzdušju v olimpijski vasi.