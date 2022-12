Tudi če čustva odrinemo iz misli, ostanejo v telesu

V nadaljevanju preberite:

Iz psihoterapije je diplomirala na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju, kjer je opravila tudi štiriletno specializacijo psihoterapevt­ske smeri geštalt. Pred prazniki, ki jih marsi­kdo kljub obilici lučk občuti predvsem kot prazne, sem jo obiskala v njenih prostorih v središču Ljubljane. Pogovarjali sva se o tem, zakaj ljudje ravno decembra doživljajo največje stiske, kako se znebiti predprazničnega stresa in zakaj je treba biti tudi v dneh pred koncem leta najprej sočuten do sebe in šele potem do vseh drugih.