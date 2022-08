Tudi na omrežjih so ljudje lahko človeški; previdnost ni odveč

V nadaljevanju preberite:

Da je afera o domnevnem spolnem nasilju v Sloveniji izbruhnila na instagramu, pove marsikaj o stopnji zaupanja v pristojne institucije. »So postopki prijav res dovolj preprosti in dostopni za vsa dejanja zlorab? Je vanje vpletenih dovolj strokovnih služb, ko gre za mladoletne osebe?« se med drugim sprašuje strokovnjakinja za digitalno komuniciranje Tanja Oblak Črnič, ki je poleg antropologa Dana Podjeda in Dubravke Hrovatič iz Društva SOS za Nedelo pojasnjevala, kaj so prednosti in pasti razkritij na družbenih omrežjih.