Turčija: Najpomembnejše volitve v 100-letni zgodovini republike

Vladavina Recepa Tayyipa Erdoğana, ki traja že od leta 2003, je mešanica vedno hujšega konservativizma in vedno bolj odkritega islamizma. Leta gospodarskega vzpona na pogon razpuščenega neoliberalizma so se v zadnjih letih končala v hudi gospodarski krizi. Zato bodo predsedniške in parlamentarne volitve 14. maja po dolgih letih prva resna priložnost, da se sedanja rakova pot 85-milijonske države med Evropo in Azijo le obrne v bolj obetajočo smer.