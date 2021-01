Umetnost in druženje potrebujemo bolj kot denar

V nadaljevanju preberite:



Vesna Jevnikar je za vlogo Helene Alving pred kratkim prejela nagrado julija, ki jo v Prešernovem gledališču Kranj v sodelovanju z Gorenjskim glasom podeljujejo igralcu ansambla, ki je v minuli sezoni s svojo igralsko stvaritvijo najbolj prepričal gledalce in strokovno žirijo. »Jevnikarjeva je uprizorila svoj notranji boj z minimalnimi igralskimi sredstvi, vendar notranje tako silovito, da ostaja eden od vrhuncev njenega igralskega ustvarjanja in hkrati eden izmed presežkov igralskih vlog kranjskega gledališča,« so med drugim zapisali v utemeljitvi nagrade.