Urška Klakočar Zupančič: Če Trumpa dojemamo kot mučenika, s svetom nekaj ni prav

Javnost jo je spoznala, ko je na facebooku kritizirala prejšnjo vlado in način, na katerega se je borila z epidemijo, in se znašla v disciplinskem postopku. Zaradi političnih pritiskov je zapustila sodniški poklic, napisala roman Gretin greh, ki ga je posvetila vsem močnim ženskam, ki jih je življenje lomilo, a jih ni zlomilo, in se kot članica novoustanovljenega Gibanja Svoboda podala v politiko. Na političnem prizorišču je predsednica državnega zbora s svojo odprtostjo in nekonvencionalnostjo povzročila vihar, njeni čevlji pa so na marsikoga učinkovali kot rdeča cunja na bika. Po dveh letih v politiki in še enem zgodovinskem romanu pravi, da so se je ljudje lepo navadili, saj se sama ni prav nič spremenila. Po polovici mandata ostaja ena najbolj priljubljenih političark v državi.