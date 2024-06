Voditeljice so še vedno v veliki manjšini

V nadaljevanju preberite:

Mehičani so izvolili prvo predsednico v dvestoletni zgodovini države. Claudia Sheinbaum, ki ji pravijo tudi La Doctora, je v katoliški državi, znani po globoko zakoreninjeni patriarhalni kulturi, prepričala okoli 60 odstotkov volivcev in tako malce popravila žalostno statistiko. Podatki, ki so jih v Raziskovalnem centru Pew zbrali marca lani, namreč kažejo, da ženske vodijo le 13 od 193 vlad v državah članicah Organizacije združenih narodov, v zgodovini pa so bile na čelu manj kot tretjine držav članic OZN.