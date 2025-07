Urška Žigart in Tadej Pogačar med škrati, zmaji in velikani

V nadaljevanju preberite:

V slikanici Pogi pa Pika, ki je izšla v založbi zavoda Škrateljc, skozi mešanico domišljijskih in resničnih dogodkov spoznamo najboljši kolesarski par na svetu, Tadeja Pogačarja in Urško Žigart, ki s premagovanjem izzivov, ki jima jih nastavljajo škratje, zmaji in velikani, pokažeta, kako s trudom, vztrajnostjo in pogumom slediti sanjam. Besedilo je spisal Uroš Grilc, ilustracije so delo Gregorja Goršiča.

Je življenje športnikov, ki jih iz dneva v dan spremljamo na prvih straneh ali ekranih svetovnih in lokalnih medijev, pravljično? Pravljične prikaze svoje končane ali še trajajoče kariere so pri nas dočakali Goran Dragić, Tina Maze, Janja Garnbret, Ema Klinec in Primož Roglič, naj nas bes ne opali, ako smo koga spregledali.