Tadej Pogačar: Imel sem občutek, da me Slovenija noče za svojega

Pogačarjeve zmage na Giru, Touru, svetovnem prvenstvu in dveh od petih spomenikov, ob katerih je porazil konkurenco, so razvnele dve kolesarski debati: ali je to najuspešnejša kolesarska sezona doslej in kdo je najboljši kolesar vseh časov. Pri obeh dilemah je na drugi strani »ringa« Eddy Merckx, zloglasni Kanibal, ki skoraj pol stoletja po koncu kariere dobiva dostojnega naslednika. Vendar predvsem rezultatsko, ne značajsko, saj Pogačar velja za »prijaznega kanibala«, ki si je s preprostostjo, skromnostjo in dostopnostjo pridobil precej več prijateljev v profesionalni karavani kot nekoč legendarni Belgijec. »Tamau Pogi« je očaral kolesarski svet, z letošnjimi dosežki pa je morda prepričal tudi najbolj kritične rojake.