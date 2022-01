V princa Andrewa neomajno verjame le bivša žena

V članku preberite:

Elizabeta II. bo letos praznovala sedem desetletij, odkar so jo, staro komaj 25 let, okronali za britansko kraljico. Namesto da bi uživala v pripravah na veličastni jubilej, trdoživa monarhinja verjetno razmišlja predvsem o tem, kako rešiti družinsko čast oziroma godljo, ki jo je zakuhal njen drugi in neuradno najljubši sin, 61-letni princ Andrew. Že vse od avgusta 2019 nad njim visi prekletstvo prijateljstva s pokojnim spolnim zločincem Jeffreyjem Epsteinom. Vse bolj verjetno je, da se bo moral princ še pred koncem leta pred sodiščem zagovarjati v civilni tožbi, ki jo je proti njemu zaradi treh spolnih napadov v času, ko je bila še mladoletna, vložila Virginia Giuffre.