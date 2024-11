Veliko teče, visoka je in sitna – za sodnico bo

V nadaljevanju preberite:

Na Fifini listi ima Slovenija tri glavne nogometne sodnice, Aleksandra Česen iz Velesovega pa je edina, ki doma sodi v moški drugi ligi, za prvo v glavah odločujočih očitno še ni dozorel čas. Najprej je nogomet igrala in se ves čas prepirala s sodniki. Nato je mahala z zastavico in slednjič postala glavna delilka pravice na zelenicah. Sodnica mora imeti trdo kožo, s primitivnostjo, kakršna nemalokrat odmeva s tribun, pa se ne more sprijazniti.